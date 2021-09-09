Белгород, 9 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Белгородской области 9 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 213 пациентов, скончались от осложнений четверо. На вакцинацию от COVID-19 подано 2311 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлено 50 405 носителей инфекции. Выписаны после выздоровления 44 617 человек, зарегистрировано 1048 летальных исходов.

Лечатся в стационарах 1652 пациента, в том числе 37 на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 3 088 жителей, на самоизоляции находятся 12 976 человек.

Полный курс иммунизации прошли 668 699 добровольцев. С начала прививочной кампании в регионе на вакцинацию от COVID-19 подано 726 804 заявки.