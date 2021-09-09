Стокгольм, , 12:17 — REGNUM Заявление министра торговли и промышленности Швеции Ибрагима Байлана о своем уходе из правительства означает, что новый лидер «Социал-демократов» лишится одного из самых опытных и прагматичных министров. Байлан редко попадал в заголовки СМИ, но зарекомендовал себя как опытный переговорщик в сложных ситуациях. О том, почему он решил покинуть свой пост именно сейчас, в своей статье от 9 сентября написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

Флаг Швеции Anders Sikvall

«Весь вопрос состоит в том, почему Ибрагим Байлан решил уйти в отставку именно сейчас? Вероятно, он просто устал от партийной политики после стольких лет, проведенных в коридорах власти. А поскольку в настоящее время у партий есть четкие сроки выдвижения кандидатов, то он уже сейчас должен был уведомить свой партийный округ, хочет ли он баллотироваться на парламентских выборах в следующем году», — написал журналист.

«Несмотря на то, что его отношения с Магдаленой Андерссон описываются как хорошие, он, очевидно, не хочет начинать все заново при новом лидере партии. В конце концов, он пересидел четверых: Йорана Перссона, Мону Салин, Хокана Юхольта и Стефана Лёвена», — отметил Кнутсон.

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