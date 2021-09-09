Салехард, 9 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. На Ямале налоговая служба намерена обанкротить трассовую медсанчасть. Информация об этом размещена в картотеке Арбитражного суда ЯНАО.

Медики

Фрма ООО «Ямальская трассовая медсанчасть накопила долг по налогам и сборам в бюджет свыше 7 млн рублей. В качестве третьих лиц истец в лице Федеральной налоговой службы россии привлекает региональное управление по вопросам миграции УМВД по ЯНАО, региональные управления службы судебных приставов и государственной регистрации, кадастра и картографии.

ООО фирма «Ямальская трассовая медсанчасть» была образована в 2005 году на базе 14 и 15 Медсанчастей Управления по медико-санитарному обеспечению работников нефтегазового комплекса, работавших на всех нефтегазовых месторождениях и нефтегазопроводах бывшего СССР с 1973 года.