Москва, 9 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Говорить, что справедливый базовый доход нам не нужен, потому что есть МРОТ и прожиточный минимум, неправильно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

ИА REGNUM Рубли

«Ни прожиточный минимум, ни минимальная зарплата не гарантируют даже физического выживания, не говоря уже о каком-то приемлемом уровне жизни. Поэтому в лучшем случае сенатор потерял связь с реальностью, а в худшем — цинично лжёт», — ответил Миронов на позицию члена Совфеда Валерия Рязанского.

Прожиточный минимум и МРОТ настолько отстали от экономических реалий, что поднимать их придётся в разы, указал Миронов.

«Даже если мы быстро примем такое решение в новом созыве Госдумы, то нам всё равно понадобится время, чтобы поднять эти показатели до экономически обоснованного уровня. Реальный прожиточный минимум давно перевалил за 30 тыс. рублей, а минимальная зарплата должна быть не меньше 50−60 тыс. рублей», — полагает он.

Справедливый базовый доход необходимо срочно внедрять, указал Миронов, эти ежемесячные выплаты можно было бы начать уже с 1 января 2022 года — по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, в которой есть дети.

Сенатор Валерий Рязанский, заявил, что в России нет необходимости внедрять безусловный базовый доход, поскольку в стране уже есть минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум.

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