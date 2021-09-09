Министр торговли и промышленности Швеции уйдет в отставку
Стокгольм, 9 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Министр торговли и промышленности Швеции Ибрагим Байлан покинет свой пост и перестанет заниматься политикой. Об этом он объявил 9 сентября в студии телеканала SVT.
Pixabay.com
Флаг Швеции
«Я и представить себе не мог, что мне позволят работать столько, сколько мне позволили», — признался министр.
«Я принял решение не баллотироваться на следующих парламентских выборах. Пора мне заняться чем-то другим», — добавил Байлан.
Ожидается, что он, а также действующий премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, уйдет в отставку на партийном съезде «Социал-демократов» в ноябре этого года.