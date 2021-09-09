Джакарта, , 12:10 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил свою признательность и благодарность спортсменам и тренерам, которые выиграли различные медали на Олимпийских играх в Токио, сообщает Kompas.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

«Глубокая признательность и благодарность за борьбу и упорный труд спортсменов, настойчивость тренеров, которые смогли отточить великие таланты. Нация гордится своими спортивными достижениями», — заявил глава государства в национальный день спорта 9 сентября 2021 года.

По словам президента, достижения спортсменов не только вдохновляют, но и способствуют рождению других, более ярких спортивных достижений в будущем.

Джоко Видодо предлагает заинтересованным сторонам работать вместе над созданием все более современной спортивной индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезиинапомнил предпринимателям, чтобы они не впадали в чрезмерную эйфорию, реагируя на улучшение ситуации с пандемией в стране.

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