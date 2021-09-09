Манила, 9 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Согласно предварительным данным, ущерб от прохождения тайфуна «Джолина» по территории Филиппин составил 193 млн песо ($3,8 млн). Об этом 9 сентября сообщает Национальный совет страны по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

skeeze Тайфун

При этом, по данным телеканала CNN Philippines, в результате разгула стихии в регионе Восточные Висайи нанесен ущерб сельскому хозяйству на сумму в размере 179,57 млн песо ($3,5 млн), в регионе Западные Висайи — на сумму 436,6 тыс. песо ($8,7 тыс.) и в Бикольском регионе на сумму 13,8 млн песо ($275,7 тыс.).

Также указывается, что, по данным филиппинской полиции, из-за тайфуна погибли девять человек, включая восемь рыбаков, и еще девятерых на данный момент продолжают искать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 82 человек стали жертвами урагана «Ида», обрушившегося на северо-восток США.