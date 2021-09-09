Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга VI созыва за время своей работы в 2016—2021 годах никогда не занималось «завариванием каши», которую другим приходилось бы «расхлёбывать». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 9 сентября спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в своей прощальной речи перед депутатами на последнем заседании VI созыва. Он также похвалил коллег за умение «стратегически мыслить» и продуманно выстраивать свою работу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Каша в котелке

По словам Макарова, «у нас ведь часто на откуп отдаётся людям, которые не могут глобально, стратегически мыслить, которые руководствуются сиюминутными настроениями, сиюминутной выгодой; всё это всегда приводит к жестокому разочарованию».

Говоря о текущей политической ситуации, Макаров также привел сказанные ему слова некоего «генерала МВД», которого спикер назвал «молодым, но мудрым».

«Когда заваривается каша — какими-то поварами, бестолковыми, тупыми — никто не думает, какие ингредиенты туда вкладывают, что будет после того, как похлебают этой каши, сколько будет отравлений, разочарований…», — сказал Вячеслав Макаров, не пояснив, что именно он имел в виду.

«Что отличает наш парламент, это то, что мы никогда не заваривали никаких каш с непонятными ингредиентами. Мы с вами всегда действовали исходя из нашей гражданской позиции», — добавил Макаров.

Напомним, в единый день голосования в Петербурге будет избран новый состав городского парламента. Сам Макаров туда уже не баллотируется, он рассчитывает избраться в Госдуму по спискам «Единой России». Также не попадут в новый состав Заксобрания ряд известных депутатов, по разными причинам не допущенные к выборам избиркомами. Сегодня такие уходящие депутаты получили благодарности Заксобрания за многолетнюю работу.