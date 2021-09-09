Уфа, 9 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Работу детского лагеря приостановили на 30 суток в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора выявили в детском оздоровительном учреждении первичной профсоюзной организации «Чайка.Проф», расположенном в селе Заливное, грубые нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

Суд признал юр. лицо виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.6.3 КоАП РФ и назначил наказание в виде приостановления деятельности детского лагеря на 30 суток.

Судебные приставы оперативно выехали в лагерь и исполнили решение суда в полном объеме. Таким образом, деятельность этого детского оздоровительного учреждения приостановлена на 30 суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что приставы в Башкирии приостановили эксплуатацию нескольких помещений больницы.