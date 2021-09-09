Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Свердловский облсуд изменил приговор депутату регионального Заксобрания Александру Коркину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Так, его освободили от наказания в виде ограничения свободы. Основанием для этого стало истечение срока давности по преступлению небольшой тяжести. В остальной части приговор сохранён в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, Коркина обвинили в том, что он случайно застрелил человека. Однако сам он утверждает, что не стрелял, а некоторые эксперты нашли нестыковки в работе следствия по этому делу.