Москва, 9 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Боевики в сирийской провинции Дераа сдали более 300 единиц стрелкового оружия, сообщил 9 сентября представитель российского Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«На текущий момент сдано более 300 единиц стрелкового оружия: минометы, станковые гранатометы», — сказал он на брифинге.

Отметим, что правительство Сирии предоставляет амнистию участникам незаконных вооруженных формирований при условии сдачи оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь сирийских военнослужащих погибли во время подрыва автомобиля на дороге в провинции Дераа. Инцидент произошёл между деревнями Нафиа и Айн Зака.

Читайте также: В сирийской провинции Дераа погибли семь военнослужащих