Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Бурятии в ходе летней оздоровительной кампании проверили все 23 стационарных загородных лагеря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, за лето там отдохнуло более 4,9 тыс. детей.

Kaluga-poisk.ru Детский лагерь отдыха

«В 39% стационарных лагерей выявлены нарушения санитарного законодательства. Основные нарушения касались организации питания, несоблюдение санитарного режима, условий хранения пищевых продуктов, правил мытья посуды», — отметили в управлении.

Также в детских лагерях нарушали требования к технологии приготовления блюд, уборке и содержания территорий и помещений. По выявленным нарушениям организаторов привлекли к административной ответственности.