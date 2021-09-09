Москва, 9 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Подростки в России активно пользуются финансовыми услугами. В основном подростки пользуются банкоматами (72%), мобильным банком (56%) и платежными терминалами (46%). Об этом свидетельствует опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Банкомат

Большинство рябят подросткового возраста имеют личные банковские карты (59%). Несмотря на то, что наличные деньги наиболее распространенный способ оплаты у подростков (42%), большая часть оплачивает покупки безналично (32%).

Бесконтактно расплачиваются с помощью смартфона 43% подростков, через интернет-банк — 38%, через электронный кошелек — 37%, картой, привязанной к счету родителей — 27%, предоплаченной картой — 14%. Школьная карта для оплаты питания, проезда и т. д. есть у 30%.

Опрос проведен в июне 2021 года. Опрошены 412 подростков 14−17 лет в 150 населенных пунктах РФ. Максимальная погрешность выборки — 4,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк России в сентябея начинает новую сессию онлайн-уроков финансовой грамотности для учащихся школ.

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