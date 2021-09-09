Саратов, 9 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки зарегистрировали 20 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. За время пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 9 сентября 2496 человек.

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По информации облминздрава, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались за минувший день восемь мужчин и 12 женщин в возрасте от 46 до 94 лет.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 9 сентября выявили 82 991 случай инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 76 615 человек.

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