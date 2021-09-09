Курчатов, Курская область, 9 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Курчатовском районе Курской области 7 сентября в результате проведения монтажных работ на высоте погиб рабочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Обрушение

Тело 51-летнего мужчины нашли на территории склада, расположенного в селе Дружном Курчатовского района. Следователи выяснили, что он вместе с 34-летним рабочим выполнял монтажные работы на высоте около шести метров, находясь на металлической платформе.

Во время работ платформа обрушилась. 51-летний рабочий от полученных телесных повреждений скончался на месте, его 34-летний коллега госпитализирован с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Причины произошедшего устанавливаются, по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.