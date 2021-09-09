Галич, Костромская область, 9 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Костромской области официально зарегистрирован один случай осложнения от прививок против COVID-19. Об этом в ответе на запрос ИА REGNUM сообщил департамент здравоохранения региона.

Наталья Диева Прививка

Нестандартная реакция организма наблюдалась у медицинского работника, проживающего в Галичском районе региона. Молодая женщина сделала вторую прививку от коронавируса днём 15 января 2021 года. После этого температура её тела повысилась до39,9 °C. Согласно врачебным инструкциям, температура после прививки не должна превышать 38,5 °C. Поэтому её реакцию посчитали исключительным случаем.

В департаменте отметили, что высокая температура держалась у девушки один вечер и прошла утром следующего дня. Вреда её здоровью это не принесло. По словам чиновников, на территории региона не было зафиксировано ни одного смертельного случая, связанного с прививками от COVID-19.

По данным на 9 сентября процесс вакцинации завершили около 26% жителей Костромской области. Первую прививку против COVID-19 сделали 167 040 человек. Таким образом, от коронавируса общим числом привито почти 60% взрослых костромичей.