Москва, 9 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба клуба.

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«Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение дня он должен прибыть в расположение команды.

Ранее сообщалось, что у Камано возникли проблемы с вылетом из Гвинеи из-за государственного переворота в стране. Он был вызван в сборную Гвинеи на отборочные матчи ЧМ-2022.