Москва, 9 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в столице выявили 1801 новый случай заражения коронавирусом, и госпитализировали 480 человек, сообщает 9 сентября оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Нужно отметить, что по сравнению с минувшим днем, количество выявленных заражений увеличилось на 532 случая. Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в городе зафиксировали 1269 случаев заражения.

Напомним, что эксперты предупреждали, что уже в сентября Москва может столкнуться с очередной волной коронавируса из-за вернувшихся из отпусков жителей столицы и начала учебного года.

Подробности читайте здесь:COVID-19 в Москве: за сутки выявили ещё 1269 заболевших