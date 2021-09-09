Цхинвал, 9 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 172 теста на коронавирус, из которых 39 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 9 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5191 носителя SARS-CoV-2, из них 4482 выздоровели, в том числе 60 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 709 носителей коронавируса.

8 сентября в Южной Осетии сообщили о 23 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 198 тестов. 20 человек за сутки были признаны выздоровевшими.