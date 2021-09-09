Луганск, , 11:58 — REGNUM Украины силовики за последние сутки шесть раз нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 9 июля рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано шесть обстрелов», — приводит слова представителя ЛНР РИА Новости.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись артиллерийские орудия калибром 122 мм, гранатометы и стрелковое оружие и добавляется, что были обстреляны подконтрольные ЛНР населенные пункты Смелое, Сокольники и Желобок.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент России Владимир Путин заявил, власти Украины упорно уклоняются от взятых ими на себя обязательств по установлению прямого диалога с Донбассом.