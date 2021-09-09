Москва, 9 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. На первом этапе пандемии в РФ государство наделало большое количество ошибок. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Kremlin.ru Борис Титов

«Развитие малого и среднего бизнеса по-прежнему является для нас задачей номер один. Пандемия ударила именно по малому и среднему бизнесу, по ретейлу, по тем, кто общался с покупателями, — сказал Титов. — И настроения были, прямо скажем, в какой-то степени панические. Наш институт работал, как машина по обработке обращений. Государство было растеряно и не до конца понимало, что делать. Ситуация была нова и необычна. И на первом этапе было сделано большое количество ошибок. Институты и инструменты поддержки оказались не для всех. Не все получили поддержку. Но в среднем по больнице настроения стали улучшаться. Но главное решение, которое было — это то, что страна больше не закрывалась. И больше полных локдаунов страна не объявляла».

При этом он подчеркнул, что выживаемость нелегального бизнеса была выше, так как «его не мучают налогами и проверками».

«Мы выходим из пандемии. Но есть другая проблема — это постепенное сворачивание рыночной экономики. Все мы это замечаем и видим. Но пытаемся отложить в сторону», — сказал Титов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматель Дмитрий Потапенко рассказал, какую функцию не могут выполнить предприниматели.