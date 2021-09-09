Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Бурятии цены на продовольственные товары снизились на 0,4%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, в целом индекс потребительских цен в августе к июлю составил 100,4%.

Антон Привальский ИА Красная Весна . Овощи на рынке

При этом овощи в среднем подешевели на 11,4%. Наиболее сильно снизились цены на свежие огурцы (на 38,2%), помидоры и картофель (на 30%), свеклу (на 22,3%), морковь и капусту (на 15,5 и 15,1% соответственно). При этом лук репчатый подорожал на 11,4%, яблоки и замороженные ягоды — на 1,9%.

«В августе из продовольственных товаров существенно подорожали лимоны на 17,6%. В группе молоко и молочная продукция подорожали сметана на 2,6%, сливки питьевые — на 1,6%, молоко питьевое — на 1,4%, кисломолочные продукты — на 0,7%», — добавили в службе статистики.