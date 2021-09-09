Пенза, 9 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки зарегистрировали 234 случая заражения коронавирусом, накануне заболели 232 человека. По информации общероссийского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на 9 сентября по области подтверждено 65 602 заражения.

Lzmed.ru Исследование

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Выздоровели за все время 54 683 ковид-пациента, в том числе за сутки — 256 человек. Скончались от COVID-19 всего 2303 жителя, из них за последние 24 часа — 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по данным на 6 сентября первым компонентом антиковидных препаратов были привиты 392 922 человека.

Читайте также: Для жителей Пензы организовали медобследование в торговом центре