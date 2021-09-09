Красногорск, 9 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье за сутки увеличилось на 525. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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Для сравнения: днем ранее показатели суточного прироста в Московской области были выше примерно на четверть. Так, по состоянию на 8 сентября в регионе официально подтвердили 673 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Отметим, что показатели на 9 сентября стали минимальными с середины весны 2021 года. Последний раз меньшее число новых случаев коронавирусной инфекции в регионе было зарегистрировано 23 марта. В тот день количество положительных ПЦР-тестов составило 513.