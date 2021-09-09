Сеул, , 11:55 — REGNUM Лидер крупнейшей южнокорейской оппозиционной партии «Сила народа» Ким Ги Хён призвал избирателей не голосовать на президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года, за кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление лидера оппозиции.

Сеул. Южная Корея Funki50

Данное заявление он сделал 8 сентября в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте).

«Независимо от того, кто станет кандидатом в президенты от правящей партии, в любом случае, это будет последователь политики Мун Чжэ Ина», — сказал Ким Ги Хён.

Он также возложил на администрацию действующего президента вину за рост цен на недвижимость и другие грубые ошибки в политике и экономике.

«Экономика развалилась, цены на недвижимость неумолимо растут, люди потеряли надежду», — добавил лидер оппозиции.

Лидер партии «Сила народа» акцентировал внимание на том, что президентские выборы станут шансом для решение проблем, добавив, что «страна должна положить конец правлению Мун Чжэ Ина».