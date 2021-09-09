Сеул, 9 сентября 2021, 11:55 — REGNUM Лидер крупнейшей южнокорейской оппозиционной партии «Сила народа» Ким Ги Хён призвал избирателей не голосовать на президентских выборах, которые состоятся в марте следующего года, за кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро». Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление лидера оппозиции.

Сеул. Южная Корея
Сеул. Южная Корея
Funki50

Данное заявление он сделал 8 сентября в ходе выступления в Национальном собрании (парламенте).

«Независимо от того, кто станет кандидатом в президенты от правящей партии, в любом случае, это будет последователь политики Мун Чжэ Ина», — сказал Ким Ги Хён.

Он также возложил на администрацию действующего президента вину за рост цен на недвижимость и другие грубые ошибки в политике и экономике.

«Экономика развалилась, цены на недвижимость неумолимо растут, люди потеряли надежду», — добавил лидер оппозиции.

Лидер партии «Сила народа» акцентировал внимание на том, что президентские выборы станут шансом для решение проблем, добавив, что «страна должна положить конец правлению Мун Чжэ Ина».