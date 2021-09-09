Чита, 9 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Забайкальский край может стать передовым субъектом страны, где будет дан старт национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом на совещании по социально-экономическому развитию региона 9 сентября заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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Напомним, Александр Галушка — экс-глава Минвостокразвития, в команде которого работал Александр Осипов. Их совместная работа в том числе связана с истоками разработки новой экономической политики развития Дальнего Востока, созданием территории опережающего развития на территории Забайкальского края.

«Базовые сильные стороны и возможности мы понимаем, потенциалы соответствующие посчитали. Минпланирования считает необходимые затраты, находится в переговорах с китайской стороной, с РЖД. Но нам нужны серьезные союзники на уровне федеральных органов, уровень синхронизации должен быть высокий.

Конечно, мы будем эту тему чаще поднимать на уровне федеральных руководителей», — подчеркнул глава Забайкалья Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется в России с 2019 по 2024 годы. В 2021 году Забайкалье отправило на экспорт вдвое больше продукции, чем годом ранее.

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