Киев, 9 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить первый за долгое время транш от МВФ в октябре, заявил на брифинге в кулуарах Рады 9 сентября депутат «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Политик предположил, что транш может составить $700 млн.

По словам Гетманцева, для получения этих денег Раде надо в ближайшее время выполнить ряд условий — принять законопроекты о внесении изменений по национальному банку, о внесении изменений в закон о национальном антикоррупционном бюро, а также проект бюджета на 2022 год.

В сентябре ожидается визит миссии МВФ в Киеве, в ходе которой планируется обсудить все нюансы относительно возобновления кредитования фондом Украины.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины и МВФ договорились о программе сотрудничества в июне 2020 года, и тогда же Киев получил последний на сегодня транш от фонда. С этого времени Украина и МВФ не могли достигнуть договоренностей и периодически «замораживали» переговорный процесс. В конце августа Киев получил $2,6 млрд от фонда в качестве безвозмездной «коронавирусной» помощи.