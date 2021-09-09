Тбилиси, 9 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии вернуло в страну четыре картины, которые были вывезены в Чехию в 2010 году, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. Об этом 9 сентября сообщила на брифинге глава грузинского минкульта Тея Цулукиани.

Alexander Imedashvili Тея Цулукиани

Она представила журналистам возвращенные картины: «Натюрморт» Ираклия Сутидзе, «Картли» Тенгиза Цхондия, «Ранняя весна» Омара Качкачишвили и «Возрождение» Гурама Наврозашвили. Они будут снова помещены в Национальной галереи им. Дмитрия Шеварднадзе.

Министр отметила, что нужно будет вернуть все картины, которые были вывезены из Грузии.

«Все вынесенные из музея экспонаты необходимо вернуть в музей, так как невозврат экспоната в музей в течение нескольких лет представляет реальную угрозу его утраты», — сказала Цулукиани.

Стоит отметить, что Цулукиани возглавила министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии в марте 2021 года. В апреле она заявила, что из Музея Амиранашвили и Национальной галереи в 2010 году в Чехию вывезли 11 картин. Глава минкульта пообещала вернуть все полотна.