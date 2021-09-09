Сараево, , 12:07 — REGNUM За скандалом вокруг церемонии интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия в Цетиньском монастыре 5 сентября стоит Москва. Об этом 9 сентября заявил лидер партии «Сербское движение обновления» Вук Драшкович.

Хоругвь Сербской Православной Церкви Qasinka

По словам Драшковича, «Черногория не станет спутником России».

Политик признался, что он поверхностно знаком с ролью Сербской православной церкви, но зато знает точно, что «церковь не платит налоги» и что является «любимицей государственной казны».

«В тот момент, когда церковь согласилась стать хранителем идентичности и нации, а не Христа и христианства, произошел духовный кризис во всем народе», — сказал Драшкович в эфире телеканала N1-Сараево.

Напомним, что в день интронизации митрополита Иоанникия черногорские националисты устроили в городе Цетине беспорядки. Произошли столкновения демонстрантов и полиции.