Чебоксары, 9 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Чувашии третьи сутки подряд выявляется по 74 случая заражения коронавирусом, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов в одном из образовательных медицинских учреждений республики

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По сведениям на 9 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 32 360 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 74. Напомним, что данное количество носителей SARS-CoV-2 выявляется уже третьи сутки подряд.

Победили болезнь 29 345 пациентов, из них за последние сутки выздоровели 54 человека. Доля выздоровевших составляет 90,68%.

Умерли в Чувашии ещё 12 ковид-пациентов, всего в пандемию скончались 2105 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии прививку от COVID-19 сделали более 305 тыс. жителей, из них завершили вакцинацию свыше 270 тысяч человек.