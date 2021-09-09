Селенгинский район, Бурятия, 9 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Бурятии перед судом предстанут двое молодых людей 27 и 29 лет по обвинению в жестоком избиении человека группой лиц по предварительному сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По версии следствия, 9 ноября 2020 года они распивали спиртное в случайной компании в Улан-Удэ. Там они познакомились с женщиной, которая пожаловалась на своего супруга и попросила молодых людей помочь забрать у него ребёнка.

«Молодые люди согласились, вместе с ней на автомобиле приятеля приехали в село Усть-Урма Селенгинского района Республики Бурятия к мужу, ворвались к нему в дом и стал избивать с особой жестокостью в присутствии малолетнего сына», — отметили в управлении.

Женщина забрала ребёнка, после чего все вместе уехали в Улан-Удэ. Избитый отец ребёнка скончался.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.