Благовещенск, 9 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Правительство Амурской области пытается решить проблему сбоев при уборке мусора в регионе. За 2021 год амурчане 154 раза в официальной форме пожаловались на то, что возле их домов плохо убирают отходы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе правительства региона.

Мусор

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В областной столице Благовещенске люди часто недовольны чистотой площадок, на которых расположены мусорные контейнеры. По результатам проверки было выявлено 37 нарушений, надзорные органы выдали управляющим компаниям 25 предписания, 11 предостережений и один протокол об административном нарушении. Исполняющий обязанности начальника государственной жилищной инспекции Амурской области Сергей Тюменцев отметил, что, как правило, получив обязательное уведомление о проверочных мероприятиях, компании оперативно убирают мусор.

«В ваших действиях важен системный подход. Наша задача — заставить управляющие организации работать, а не максимально оштрафовать их и навредить. Но они должны понять, что это постоянная работа, что свои обязанности нужно выполнять. Этим нужно заниматься во всех городах области», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области появятся комплексы по переработке отходов. Их установят в городах Свободный и Благовещенск, а также в посёлке Прогресс. Соответствующая договорённость была заключена с правительством региона в рамках VI Восточного экономического форума.