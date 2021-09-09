Москва, 9 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Москве число избирателей, подавших заявки на дистанционное электронное голосование, перешло границу в 1,5 млн. Об этом заявил зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

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«Сегодня большой день для дистанционного электронного голосования: число заявлений в Москве перевалило за полтора миллиона: почти один млн 600 тысяч. Активность, с которой москвичи подают заявления, впечатляет. Регионы тоже активны», — сказал Булаев.

По его словам, общее число заявлений на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения по системе «мобильный избиратель» по регионам на 9:00 9 сентября превысило 3,9 млн.

Булаев отметил, что в рамках «мобильного избирателя» цифра приближается к двум млн: «За время применения этого механизма ничего, кроме позитивных данных, мы не получали. Это был не самый серьезный по финансовой нагрузке проект ЦИК России, но экономия для избирателя с его помощью очень существенна. Мы давно окупили те расходы, которые государство понесло на создание платформы «мобильный избиратель».

Отмечается также, что всего на утро 9 сентября подано 2 119 147 заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании. В Москве — 1 589 565 заявлений, в Севастополе — 16 883 заявления, в Курской области — 43 039, в Мурманской области — 39 671, в Нижегородской области — 97 837, Ростовской области — 260 895, Ярославской области — 71 257. Для голосования по месту нахождения подано 1 790 484 заявления, из них более 1,4 миллиона — через «Госуслуги».