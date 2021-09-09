Казань, 9 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии по состоянию на 9 сентября зарегистрировали 25 905 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе 49 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего выздоровел 22 631 ковид-пациент, скончался 701 носитель вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 36 человек, количество летальных исходов возросло на три.

Как сообщало ИА REGNUM, в России новые случаи заражения коронавирусом выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1801 новый случай заражения), Санкт-Петербург (1380) и Подмосковье (525).

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