Москва, 9 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В южных регионах России с четверга, 9 сентября ожидается потепление, которое наступит благодаря поступлению теплых арктических воздушных масс и при котором температура воздуха составит +25… +28 °C. Об этом 9 сентября рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Publicdomainpictures.net Солнечная погода

«В четверг юг России уйдет из зоны отрицательных аномалий температуры, поскольку заток арктического воздуха, который привел к такому понижению температуры, уже прекратился. В южные регионы начнут поступать более теплые арктические массы, сначала атлантического происхождения, затем в выходные к ним присоединится и теплый средиземноморский воздух», — приводит ее слова ТАСС.

Также синоптик уточнила, что повышение температуры воздуха будет «сопровождаться затеканием дождевой облачности», из-за чего в выходные возможны дожди.

Кроме того, Волосюк указала, что в результате этого значения температуры воздуха на юге России на 2−3 градуса превысит средние показатели.

При этом она добавила, что в Волгоградской области ожидается сухая погода и температура воздуха +20… +25 °C, в Ростовской области — до +23… +28 °C, на Кубани и в Крыму до выходных также будет солнечная и сухая погода, температура воздуха до +25…+28 °С, а выходные дни в Краснодарском крае ожидаются ливневые дожди, местами с грозами, также испортится погода 11 и 12 сентября на курортах Черного моря.

«Вода в море уже остыла: +24… +25 °C — в районе Сочи, до +20 °C — на участке Анапа — Новороссийск, Анапа — Геленджик. В районе Туапсе — +22… +24 °C, в Азовском море — до +20 °C, в районе Керченского пролива, Феодосии — около +20 °C, в районе Евпатории — +21 °C, Ялты — +23 °C», — отметила она, добавив, что дожди на Северном Кавказе будут носить локальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что синоптики предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды 10−11 сентября.