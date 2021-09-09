Москва, 9 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. По состоянию на 9 сентября, в России выявили 18 380 новых заражений коронавирусной инфекцией, сообщает 9 сентября оперштаб Москвы. Врачи смогли полностью вылечить 19 639 человек из ранее заболевших.

(сс) Mohsen Abolghasem. MojNews Больница в Иране в период пандемии

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794 человека спасти не удалось, они скончались.

Лидерами по числу выявляемых случаев инфицирования по-прежнему остаются Москва — 1801 новый случай, Санкт-Петербург — 1380 и Подмосковье — 525 случаев.

Как ранее сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, в настоящее время в Росздравнадзор поступило порядка 7 тыс. заявлений о нежелательных реакциях после прохождения вакцинации от COVID-19, что составляет примерно 0,018% от общего числа привитых.

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