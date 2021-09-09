Брянск, 9 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Винтовку Мосина образца 1891 года изъяли у 62-летнего жителя Жуковки Брянской области. Мужчина отреставрировал приклад и стал фигурантом уголовного дела, сообщили ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Andrey Korchagin Винтовка Мосина

Нарезную одноствольную винтовку с признаками изменения конструкции, а также несколько патронов к ней оперативники уголовного розыска изъяли в доме местного жителя при проведении обыска. Мужчина пояснил, что нашёл оружие в лесу недалеко от реки Десна. Деревянный приклад винтовки от долгого нахождения в земле сгнил, на металле были следы сильной коррозии и подозреваемый забрал находку домой, где заменил приклад на новый самодельный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до пят лет лишения свободы.