Астана, 9 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Согласие на вывоз макета и второго летного экземпляра советского многоразового космического корабля «Буран» в Россию не собирается давать генеральный директор казахского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, являющийся владельцем корабля. Он написал об этом 9 сентября на своей странице в соцсети Facebook.

МТКС «Энергия-Буран»

Как отметил Муса, комментируя планы научно-производственное объединение «Молния», разработавшего «Буран», по вывозу корабля в Россию, у него никто не покупал корабль.

«У кого и за что они его купили, и на чей счет поступил сей откуп? Хотят забрать не в музей, а в лабораторию для НПО «Молния» для дальнейших работ по программе Энергия — Буран? Хотят забрать, но кто им отдаст?», — написал он.

Кроме того, гендиректор АО «РКК Байконур» заявил о готовности отстаивать свою правоту в международных инстанциях, добавив, что он может сделать обращение в «международные суды» для того, чтобы наказать «причастных к этому беспределу».

Отметим, в начале сентября текущего года НПО «Молния» сообщило о том, что принято решение о транспортировке второго корабля «Буран» с космодрома Байконур в Россию.