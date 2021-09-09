* запрещённая в России организация

Кабул, , 11:46 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало США и ООН исключить имена членов нового правительства Афганистана из черных списков. Об этом говорится заявлении нового правительства республики.

Афганистан (сс) Todd Huffman

Ранее в Пентагоне отметили, что некоторые члены нового правительства Афганистана находятся в черных списках США.

«Исламский эмират (самоназвание радикалов) самым решительным образом осуждает такие провокационные заявления. Мы настоятельно призываем немедленно пересмотреть эту неправильную политику посредством дипломатических контактов», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое правительство, по преимуществу состоящее из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), примет присягу в Афганистане 11 сентября.

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