Кабул, 9 сентября 2021, 11:46 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало США и ООН исключить имена членов нового правительства Афганистана из черных списков. Об этом говорится заявлении нового правительства республики.
Ранее в Пентагоне отметили, что некоторые члены нового правительства Афганистана находятся в черных списках США.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое правительство, по преимуществу состоящее из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), примет присягу в Афганистане 11 сентября.
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