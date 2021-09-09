Самара, 9 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Музыкально-театральный фестиваль «Шостакович ХХ век» пройдет в Самарской области с 11 по 26 сентября. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыканты исполняют Симфонию №7 Шостаковича

Сообщается, что открытие фестиваля состоится 11 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета. В рамках фестиваля в Самаре и Тольятти будут проходить концерты, спектакли, конференции, кинопоказы

«Большой театр, оркестр «Новая Россия», хор musicAeterna, Михаил Лидский, Доменико Нордио, Алексей Гориболь и другие известнейшие коллективы и музыканты представят музыку Дмитрия Шостаковича и его современников», — говорится в сообщении пресс-службы.

Откроет фестиваль концерт оркестра «Новая Россия» под управлением Фёдора Леднёва.

12 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета будет показан спектакль-концерт «Шекспир. Шостакович. Гамлет».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области сообщили о реализации программы «Пушкинская карта».