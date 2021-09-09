Минск, 9 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Страны ОДКБ могут разместить в Таджикистане свой военный контингент, если ситуация вокруг Афганистана обострится. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, сообщает 9 сентября газета «СБ. Беларусь сегодня».

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники учений ОДКБ

По его словам, дальнейшее обострение и непредсказуемость обстановки в Афганистане не исключает в числе прочего и решение о «размещении воинских контингентов государств — членов организации» в Таджикистане. Это потребуется для охраны таджикско-афганской границы.

Контингент, пояснил он, может быть размещён в составе Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности и Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Вольфович также высказался за дополнительное укрепление дипломатических и военно-политических отношений в рамках Союзного государства, ОДКБ, ШОС, а также с другими иностранными партнёрами Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил, что организация примет меры в случае, если для Таджикистана возникнет угроза с афганской стороны.

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