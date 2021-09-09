Москва, 9 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Москва и Душанбе совместными усилиями обеспечат дальнейшее наращивание двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также взаимодействия в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества. Уверенность в этом в поздравительной телеграмме президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 30-летия провозглашения независимости республики выразил российский лидер Владимир Путин.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Эмомали Рахмоном

«Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идёт в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии», — подчеркнул глава государства.

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Путин указал на то, что Таджикистан «успешно продвигается по пути социально-экономического развития, играет конструктивную роль в решении важных вопросов региональной и международной повестки дня».

«Придаём большое значение отношениям союзничества и стратегического партнёрства с Таджикистаном», — отметил глава Российского государства в своём поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Таджикистан отмечает 30-летие независимости республики. Заявление о государственной независимости Республики Таджикистан было единогласно принято в этот день в 1991 году на внеочередной сессии Верховного Совета Таджикистана.