Чебоксары, 9 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Чебоксарах отопительный сезон начнётся на основании регламентов, согласно которым тепло подаётся при понижении и сохранении в течение пяти дней температуры ниже +8 градусов. В течение трёх дней мы можем подать тепло практически во все дома и социальные объекты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 9 сентября, заявил на «прямой линии» глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Vk.com Скриншот с «прямой линии» в мэрии Чебоксар

Отвечая на вопрос о начале отопительного сезона в связи с резким похолоданием, сити-менеджер отметил, что в данном вопросе «всегда очень много споров».

«Одна половина говорит, что очень холодно. А другая половина говорит: «Зачем так рано подали, вы хотите на нас заработать? Хотите, чтобы «Теплосети» заработали. Очень такой вопрос непростой, а решение нужно принимать, 100-процентное согласие жителей мы никогда не получим, кому-то холодно, кому-то жарко. Есть регламент, который гласит о том, что обязательно отопление подаётся в многоквартирные дома, если среднесуточная температура в течение пяти суток ниже 8 градусов. Этих регламентов мы и придерживаемся. Пока среднесуточная температура не ниже 8 градусов. Мы смотрим прогноз, очень внимательно смотрим», — сказал Алексей Ладыков.

По его словам, на следующей неделе ожидается потепление.

«Но как только температура будет снижаться, мы сразу будем подавать тепло. […] В течение 3−4 дней мы можем подать тепло практически во все дома и социальные объекты», — отметил глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября отопительный сезон начался в Новочебоксарске.