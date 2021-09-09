Киев, , 11:45 — REGNUM В Киеве констатировали «определенное движение» на нормандском треке переговоров на урегулированию конфликта в Донбассе.

Встреча в «нормандском формате» Kremlin.ru

Об этом сегодня, 9 сентября, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дипломат заявил, что 8 сентября состоялась встреча советников лидеров нормандского формата в режиме видеоконференции. Подробностей переговоров Кулеба не уточнил.

Вместе с тем, по его словам, продолжается подготовка встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата». Кулеба заявил, что Украина, Франция и Германия сейчас пытаются согласовать дату встречи — «надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие».

Напомним, что ранее в Киеве неоднократно предлагал ввести в «нормандский формат» США, чтобы они присоединились к процессу урегулирования конфликта в Донбассе и «защитили Украину от России». Летом президент Зеленский в одном из интервью объявил, что «нормандский формат» переговоров по Донбассу «находится в коме».