Москва, 9 сентября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Правительство РФ подготовило законопроект об отмене обязательного техосмотра в России. Об этом журналистам заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

«Мы соответствующий проект закона уже подготовили. В ближайшее первое заседание Думы внесем [законопроект на рассмотрение]», — сказал Хуснуллин.

Он выразил надежду на то, что до конца 2021 года «решение будет принято».