Миасс, Челябинская область, 9 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области разрушается памятник Ленину. Тревогу забили некоторые местные активисты, пишут СМИ.

Памятник Ленину

Монумент находится на площади Труда. По данным Накануне.Ru, у него обвалилась часть головы. Общественники считают, что памятник подвергся атаке вандалов.

«Для совершения этого акта вандализма явно были использованы технические средства, что подчеркивает преднамеренность и организацию, а не случайность факта», — цитирует их издание.

Общественники уже заявили в полицию. Впрочем, часть горожан считают, что никакого вандализма в отношении него не было, а он разрушается от старости.