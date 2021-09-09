Москва, 9 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. У государства есть только одна функция, которую не может исполнить предпринимательское сообщество. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил российский предприниматель Дмитрий Потапенко.

Бизнес

«Надо четко понимать, что такое государство в его базисном принципе. У государства есть единственная функция, которую не может исполнить предпринимательское сообщество. Это судопроизводство, — сказал Потапенко. — Все остальное — военные заказы, медицина, строительство школ, госпиталей и все остальное — делается только руками предпринимателей. В США даже военные заказы исполняются исключительно частными компаниями. Но наши сограждане видят в государстве отца. И нам с этой болью жить и работать. Это сильная травма».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Потапенко заявил, что главная проблема российского бизнеса в том, что он не растет и не выходит за границы РФ.