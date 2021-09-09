Сыктывкар, 9 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. С начала года диспансеризацию в Коми прошли более 154 тысяч человек. Более 15% из них — абсолютно здоровы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Цитата из х∕ф «Сельский врач». Реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Прием у врача

«По итогам первых восьми месяцев диспансеризации и профосмотров этого года 15,1 процента обследованных абсолютно здоровы, у 4,1 процента есть риск возникновения инфарктов и инсультов, 20,3 процента имеют 2 группу здоровья. Остальные же 64,9 процента жителей Коми, прошедших диспансеризацию, уже имеют выявленные или хронические заболевания», — сообщили в министерстве.

Среди выявленных в ходе диспансеризации случаев заболеваний — болезни системы кровообращения, сахарный диабет, болезни органов дыхания, новообразования, в том числе злокачественные.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в России стартовала углубленная диспансеризация населения, разработанная для переболевших COVID-19.