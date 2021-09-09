Лесосибирск, Красноярский край, 9 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с пропажей двух девочек в городе Лесосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Подростки

Предварительно установлено, что 7 сентября две девочки на автобусе уехали из Лесосибирска в посёлок Колесникова к своей подруге. 9 сентября школьниц видели в магазине этого населённого пункта, однако они скрылись.

По предварительным данным, причиной ухода из дома стал конфликт с матерью одной из девочек. На профилактическом учёте родители и дети не состояли. Заявлений по факту пропажи в полицию не поступало.

Прокуратура контролирует проведение поисковых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пропаже двух школьниц в Красноярском крае появилась 8 сентября в соцсетях.