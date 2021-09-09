Москва, 9 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. За сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 18 380. Об этом 9 сентября сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Новые случаи выявлены во всех субъектах страны. Лидерами по суточному приросту стали Москва (1801 новый случай заражения), Санкт-Петербург (1380) и Подмосковье (525).

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 794 человека. Выздоровели за этот же период 19 639 человек.